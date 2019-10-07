2019/10/07 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أن الاوروبيين ليس لديهم الحق القانوني بالانسحاب من الاتفاق النووي

وأكد ظريف، في تصريح، إن الاتفاق النووي تحكمه طبيعة دولية حيث صادقت الامم المتحدة عليه ضمن إطار محدد وقد انتهكت اميركا القوانين الدولية بالانسحاب منه، مبينا أن الاوروبيين تلكأوا في الالتزام بتعهداتهم في الاتفاق النووي وقد انتهكوه في بعض البنود، فضلا عن انسحاب الاميركيين منه حيث كرروا ذات الاخطاء.

وأضاف، أن إيران التزمت في نص خطة العمل المشترك الشاملة “الاتفاق النووي”، داعيا الجميع الى الالتزام به.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظريف: ليس للأوروبيين حق قانوني بالانسحاب من الاتفاق النووي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ظريف: ليس للأوروبيين حق قانوني بالانسحاب من الاتفاق النووي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).