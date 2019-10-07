2019/10/07 | 13:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #غسان_صابور تــســاؤل أم اســتــفــاء؟؟؟...نشر صديقي الفيسبوكي السوري..
من مدينة اللاذقية السورية...
هذه الكلمات الواضحة الصريحة الشجاعة...
مع افتقار هذا البلد المنتدب اليوم...
للوضوح والصراحة والشجاعة...
وهذا هو تساؤله :(وهل للدولة دين ؟ لماذا لا يكون دين الدولة المواطنة كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات والقانون فوق الجميع؟؟؟!!!...)ــ تراكم تساؤلات وإنذارات صديقي الفيسبوكي السوري..
......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#غسان صابور - تساؤل أم استفتاء؟؟؟...) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
من مدينة اللاذقية السورية...
هذه الكلمات الواضحة الصريحة الشجاعة...
مع افتقار هذا البلد المنتدب اليوم...
للوضوح والصراحة والشجاعة...
وهذا هو تساؤله :(وهل للدولة دين ؟ لماذا لا يكون دين الدولة المواطنة كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات والقانون فوق الجميع؟؟؟!!!...)ــ تراكم تساؤلات وإنذارات صديقي الفيسبوكي السوري..
......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#غسان صابور - تساؤل أم استفتاء؟؟؟...) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#غسان صابور - تساؤل أم استفتاء؟؟؟...) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).