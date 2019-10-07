غسان صابور - تساؤل أم استفتاء؟؟؟...

2019/10/07 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غسان_صابور تــســاؤل أم اســتــفــاء؟؟؟...نشر صديقي الفيسبوكي السوري..من مدينة اللاذقية السورية...هذه الكلمات الواضحة الصريحة الشجاعة...مع افتقار هذا البلد المنتدب اليوم...للوضوح والصراحة والشجاعة...وهذا هو تساؤله :(وهل للدولة دين ؟ لماذا لا يكون دين الدولة المواطنة كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات والقانون فوق الجميع؟؟؟!!!...)ــ تراكم تساؤلات وإنذارات صديقي الفيسبوكي السوري........

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