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#غسان صابور - تساؤل أم استفتاء؟؟؟...


#غسان صابور - تساؤل أم استفتاء؟؟؟...
2019/10/07 | 13:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #غسان_صابور تــســاؤل أم اســتــفــاء؟؟؟...نشر صديقي الفيسبوكي السوري..

من مدينة اللاذقية السورية...

هذه الكلمات الواضحة الصريحة الشجاعة...

مع افتقار هذا البلد المنتدب اليوم...

للوضوح والصراحة والشجاعة...

وهذا هو تساؤله :(وهل للدولة دين ؟ لماذا لا يكون دين الدولة المواطنة كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات والقانون فوق الجميع؟؟؟!!!...)ــ تراكم تساؤلات وإنذارات صديقي الفيسبوكي السوري..

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