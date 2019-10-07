عبد الرحمان النوضة - هل التناقض بين اليساريين والإسلاميين رئيسي أم ثانوي؟

2019/10/07 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الرحمان_النوضة [[ مُقـتـطف من كتاب جديد لِـ: رحمان النوضة، "نقد تعاون اليساريين مع الإسلاميين" ]].- نَـقْد تحديد التَنَاقُضَات الطبقية الذي طَرَحَه الرفيق الحَريف:يمارس أحيانًا بعض مناضلي اليسار النقاش السياسي، أو الصراع الفكري، بأساليب يمكن وصفها بأنها ضَاغِطَة، أو مُفْرِطَة في الحَماس.وكمثال على ذلك، كتب الرفيق عبد الله الحريف: «هل ستتحقق الديمقراطية والعلمانية بمجرد أننا نطمح إليهما؟ هل......

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