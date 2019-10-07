كاظم حبيب - الإجراءات الترقيعية لن تحل الأزمة السياسية والاجتماعية المتفاقمة!

2019/10/07 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_حبيب لم تنطلق المظاهرات الشعبية الشبابية العارمة في بغداد وبقية محافظات الوسط والجنوب بهدف الحصول على منحة راتب شهري للعاطلين عن العمل من حملة الشهادات العالية والثانوية، ولا صدقة شهرية للعائلات الفقيرة والمعدمة ولفترة قصيرة لعبور الحكم موجة الغضب العارمة، ثم العودة إلى ما كان عليه الأمر قبل ذاك، بل الانتفاضة الشعبية الشبابية انطلقت بهدف التغيير الفعلي لواقع العراق الراهن، للخلاس من النظام الطائفي المح......

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