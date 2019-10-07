الوكالة الفرنسية : القوات العراقية تعترف باستخدام القوة المفرطة .. وعبد المهدي يقرر سحب الجيش من مدينة الصدر.. وبيان يستخدم مفردة ” مكافحة الشعب سهوا ” !

2019/10/07 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : اعترفت القوات العراقية بانها استخدمت ألقوة المفرطة في مدينة الصدر بعد الأحداث التي شهدتها المدينة امس ووصفت بانها مجزرة ضد السكان بحسب روايات شهود .و قرر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سحب قوات الجيش من المدينة تخوفا من اشتعال ردود الأفعال بعد ان كان وعد قبلها بيوم واحد خلال اجتماع لمجلس […]

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