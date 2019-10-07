2019/10/07 | 13:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يس عراق : اعترفت القوات العراقية بانها استخدمت ألقوة المفرطة في مدينة الصدر بعد الأحداث التي شهدتها المدينة امس ووصفت بانها مجزرة ضد السكان بحسب روايات شهود .
و قرر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سحب قوات الجيش من المدينة تخوفا من اشتعال ردود الأفعال بعد ان كان وعد قبلها بيوم واحد خلال اجتماع لمجلس […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوكالة الفرنسية : القوات العراقية تعترف باستخدام القوة المفرطة .. وعبد المهدي يقرر سحب الجيش من مدينة الصدر.. وبيان يستخدم مفردة ” مكافحة الشعب سهوا ” !) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
و قرر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سحب قوات الجيش من المدينة تخوفا من اشتعال ردود الأفعال بعد ان كان وعد قبلها بيوم واحد خلال اجتماع لمجلس […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوكالة الفرنسية : القوات العراقية تعترف باستخدام القوة المفرطة .. وعبد المهدي يقرر سحب الجيش من مدينة الصدر.. وبيان يستخدم مفردة ” مكافحة الشعب سهوا ” !) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوكالة الفرنسية : القوات العراقية تعترف باستخدام القوة المفرطة .. وعبد المهدي يقرر سحب الجيش من مدينة الصدر.. وبيان يستخدم مفردة ” مكافحة الشعب سهوا ” !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).