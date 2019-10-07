القضاء العراقي يتحرك على موقوفي المتظاهرين وقاتليهم

2019/10/07 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أجتمع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان يوم الاثنين مع أعضاء المجلس السادة رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي ورئيسي محكمة استئناف بغداد الرصافة ومحكمة استئناف بغداد الكرخ .

وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى اليوم، إن " المجتمعين ناقشوا عمل المحاكم المختصة بنظر قضايا النزاهة والفساد الإداري وضرورة التأكيد على الجهات الرقابية والجهات القائمة بالتحقيق في هذه القضايا بتقديم الادلة التي يستلزمها القانون لإدانة المتهمين بقضايا الفساد الإداري .

وأضاف " كما ناقش المجتمعون ظروف قضايا الموقوفين من المتظاهرين وضرورة التمييز بين المتظاهرين السلميين وبين الآخرين ممن يمارس إعمال الشغب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وبما لا يتفق مع حق التظاهر السلمي المكفول بموجب الدستور .

وأكد أن " المجتمعين ناقشوا ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من اعتدى على المتظاهرين وتسبب في مقتل وإصابة قسم منهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين على مقرات القنوات الفضائية والتأكيد على الحق في حرية التعبير وتغطية الإخبار لاطلاع الرأي العام المحلي والدولي على الحقائق كما هي بدون تحريف" .

ودعا المجتمعون بعض السياسيين ممن لديهم مشاكل شخصية وخاصة مع المؤسسة القضائية إلى عدم أطلاق التصريحات غير الصحيحة التي تسيء إلى القضاء .

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