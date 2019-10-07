فيديو.. عراقي يحتمي في كنيسة من وابل رصاص الأمن

2019/10/07 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تداول مغردون عراقيون فيديو لإنقاذ متظاهر احتمى ببوابة كنيسة في منطقة الكرادة ببغداد، وسط وابل من النيران أطلقته قوات الأمن.

ويظهر في الفيديو مجموعة من الشباب العراقيين يناشدون مجموعة أخرى عدم الاقتراب من المتظاهر الذي علق أمام باب الكنيسة الأرمنية بساحة الطيران.

لكن أصر المتظاهرون على التقدم وإنقاذ الشاب رغم الرصاص الحي الذي أطلقته قوات الأمن، وسط صياح من جانب المتظاهرين الآخرين على الجانب الآخر.

وكانت القيادة العسكرية العراقية قد أقرت الاثنين بـ"استخدام مفرط للقوة" خلال مواجهات مع محتجين في مدينة الصدر شرق بغداد أسفرت عن مقتل 13 شخصا ليلا، بحسب مصادر أمنية وطبية.

وأشارت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان إلى أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وجه "بسحب كافة قطعات الجيش من مدينة الصدر واستبدالها بقطعات الشرطة الاتحادية وذلك نتيجة الأحداث التي شهدتها مدينة الصدر ليلة أمس وحصل استخدام مفرط للقوة وخارج قواعد الاشتباك المحددة"، مؤكدة بدء إجراءات محاسبة العناصر الذين "ارتكبوا هذه الأفعال الخاطئة".

والأحد، اندلعت مواجهات جديدة بين المتظاهرين وقوات الأمن في بغداد، استمرارا للحركة الاحتجاجية في العراق والتي أوقعت أكثر من 100 قتيل وآلاف الجرحى خلال أقل من أسبوع.

وقالت مصادر أمنية إن الاشتباكات وقعت في محيط مدينة الصدر شرقي العاصمة، على هامش تجمعات أحرق فيها شبان إطارات.

وقال متظاهرون وناشطون عراقيون إن ملثمين يتبعون لميليشيات "سرايا الخراساني" و"كتائب سيد الشهداء"، هم من قتل المتظاهرين.

وكانت مصادر قد أفادت لقناة "الحرة" السبت بأن مدينة الناصرية جنوب العراق شهدت إحراق مقار تابعة لأحزاب إسلامية من قبل متظاهرين غاضبين.

وأضافت المصادر أن عمليات الحرق شملت مقر ميليشيا سرايا الخراساني، بالإضافة إلى حزب الدعوة الإسلامية وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم.

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