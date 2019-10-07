اهم ما جاء في المؤتمر الصحفي فالح الفياض : موجز من 23 نقطة محددة – فيديو لنك يوتيوب

2019/10/07 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : تنشر يس عراق اهم ما جاء في المؤتمر الصحفي لرئيس الامن الوطني وهيئة الحشد الشعبي فالح الفياض : رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض: سيكون هناك قصاص رادع وعادل لمن ارادوا بالعراق سوءأ وشراً الفياض: نقول للاعداء ان ردنا سيكون قاسياً وذلك من خلال الدولة وتحديد مسار واضح للاصلاح الفياض: اسقاط الفساد وتحقيق التنمية والاصلاح […]

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