تونس.. صفحة جديدة بدون الأحزاب التقليدية

2019/10/07 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في الصحف اليوم: النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التونسية، والاحتجاجات في العراق، ومعركة مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول محاولته تشويه صورة منافسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة الديمقراطي جو بايدن، وقاعدة معلومات سرية في المملكة المتحدة تتضمن معلومات حول آلاف الأشخاص.





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