2019/10/07 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء يصدر بيانا بشأن الموقوفين من المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء يصدر بيانا بشأن الموقوفين من المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).