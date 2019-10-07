علي المسعود - فيلم - الطوفان- اللمسة الإنسانية حيال أزمة اللاجئين

2019/10/07 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #علي_المسعود فيلم " الطوفان" اللمسة الإنسانية حيال أزمة اللاجئينThe Flood (2019)علي المسعودحَقُّ اللُّجُوءِ السِّيَاسِيّ وألأنساني هو حَقُّ الالْتِجَاءِ وَالاحْتِمَاءِ بِبَلَدٍ لِكُلِّ إِنْسَانٍ غَادَرَ بِلاَدَهُ مُكْرَهاً وَمُضْطَرّاً خَوْفاً مِنَ الاضْطِهَادِ بِسَبَبِ أَفْكَارِهِ وَآرَائِهِ أو بحثأ عن الأمان.وقد طغت قضية اللجوء إلى أوروبا في السنوات الأخيرة كإحدى المشكلات التي يحاول ......

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