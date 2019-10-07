أردوغان: العملية العسكرية شرقي الفرات ضد التنظيمات الإرهابية قد تبدأ في أية لحظة

2019/10/07 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اطلق الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تهديداته ببدء عملية عسكرية شمالي سوريا في أية لحظة.

وقال اردوغان في تصريح، إن العملية العسكرية شرقي الفرات ضد التنظيمات الإرهابية قد تبدأ في أية لحظة، مشيرا الى ان الولايات المتحدة سحبت قواتها من منطقة شرقي الفرات بعد الاتصال بالرئيس ترمب.

وأضاف، أن المماطلة الأميركية أخرت العملية العسكرية للقضاء على الإرهابيين شرقي الفرات، مؤكدا في الوقت نفسه أن بلاده تدرس كيفية التعامل مع معتقلي تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة.

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