رئيس مجلس القضاء الأعلى يجتمع باعضاء المجلس بخصوص التظاهرات : ضرورة التمييز بين المتظاهرين السلميين وبين من يمارس اعمال الشغب

2019/10/07 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : أجتمع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان مع أعضاء المجلس السادة رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي ورئيسي محكمة استئناف بغداد الرصافة ومحكمة أستئناف بغداد الكرخ .وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى “ناقش المجتمعون ظروف قضايا الموقوفين من المتظاهرين وضرورة التمييز بين المتظاهرين السلميين وبين الآخرين […]

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