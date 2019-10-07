2019/10/07 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : افردت وسائل الاعلام الروسية الكبرى في مقدمتها روسيا اليوم واسعة الانتشار عنوان رئيسي عن زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول ” تنفيذ عقود توريد المنتجات العسكرية إلى العراق” ..كما اهتمت الصحافة الغربية بالقصة على نحو ملفت .و ” أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن روسيا، التي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الروسي يفرد عنوانه الرئيس عن زيارة لافروف الى بفداد: ” ماضون في تنفيذ عقود توريد الأسحة إلى العراق”) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الروسي يفرد عنوانه الرئيس عن زيارة لافروف الى بفداد: ” ماضون في تنفيذ عقود توريد الأسحة إلى العراق”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).