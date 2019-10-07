كردستان تعلن دعمها لعبد المهدي ولمطالب المتظاهرين

2019/10/07 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كردستان سفين دزيي، الاثنين، دعم حكومة الاقليم للحكومة الاتحادية التي يرأسها عادل عبد المهدي، معربا عن أمله بنجاحها في تلبية مطالب المتظاهرين الشرعية.

وقال دزيي في كلمة له اليوم باربيل ، وتابعتها السومرية نيوز ان "المطالب التي ينادي بها المتظاهرون شرعية"، مبينا "اننا شهدنا اضطرابات، وتوترات رافقت التظاهرات اضافة الى محاولات حرفها عن مسارها".

واضاف "نساند عبد المهدي لتهدئة الاوضاع في البلاد، ونؤيد خطواته في تجاوز الازمة الحالية"، لافتا الى انه "من غير الممكن ان نحمل رئيس مجلس الوزراء مسؤولية 15 عاما من المشاكل والاخطاء التي ارتكبتها الحكومات السابقة".

وعبر دزيي عن أمله ان "يتم تجاوز هذه الازمة وان تلبي الحكومة مطالب المتظاهرين من توفير خدمات وتحسين الواقع المعيشي، وايجاد فرص عمل للعاطلين".





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