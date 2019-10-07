حكومة كوردستان وبرلمانها تناقشان اصلاح الرواتب والمخصصات والتقاعد

2019/10/07 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بإشراف رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني وحضور نائبه قوباد طالباني، عقدت اللجنة المشتركة لبرلمان وحكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، اجتماعاً لدراسة مشروع الإصلاح المتعلق بملفات الرواتب والمخصصات والتقاعد والامتيازات الأخرى.وناقش الاجتماع مشروع الإصلاح، وتم التأكيد على اهمية إعداده وإرساله الى برلمان كوردستان لإقراره بعد دراسة تفاصيله كافة.وأشار رئيس حكومة إقليم كوردستان الى اهمية المشروع، وقال: "إن الإصلاح محور مهم في برنامج عمل التشكيلة التاسعة للحكومة، وعزيمتنا قوية لتطبيقه بالتعاون مع برلمان كوردستان".وبعد أن شدد على ضرورة أن يراعي الإصلاح مبدأ العدالة وأن يكون خطوة لترسيخ العمل المؤسساتي في إقليم كوردستان، أكد رئيس الحكومة على أهمية أن تصب الإصلاحات في خدمة الصالح العام وعموم المواطنين.هذا وجرى في الاجتماع، الاتفاق على مواصلة عقد اجتماعات مماثلة لحين التوصل الى إعداد المسودة النهائية للمشروع وإرسالها الى برلمان كوردستان مع التأكيد على اهمية مراعاة حقوق الذين يتقاضون رواتب من الحكومة حسب التعليمات والقوانين.

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