عضو مجلس (ذي قار) ينفي سيطرة المتظاهرين على مؤسسات المحافظة

2019/10/07 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق نفى عضو مجلس #ذي_قار، سيطرة المتظاهرين على المؤسسات والدوائر الحكومية في المحافظة، مؤكداً في الوقت ذاته على عودة الحياة إلى طبيعتها.وأوضح “شهيد أحمد الغالبي” أن «الأوضاع […]

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