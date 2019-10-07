متحدث حكومي: الدعايات المزيفة لن تتمكن من فصل الشعبين الإيراني والعراقي

2019/10/07 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا المتحدث باسم الحكومة الايرانية “علي ربيعي” الشعب العراقي الى مزيد من التحلي بضبط النفس لتجاوز المحنة الحالية وتحقيق مطالبهم المشروعة.

وطالب ربيعي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي، العراقيين باليقظة المطلوبة لمنع مضمري السوء من استغلال احتجاجاتهم، وعدم السماح لهم بتحقيق مآربهم الشريرة.، مؤكدا استعداد بلاده للوقوف مع العراق ومساعدته.

وأضاف، أن الدعايات المزيفة لن تتمكن من فصل الشعبين الإيراني والعراقي عن بعضهما البعض بحسب تعبيره.

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