برلمان اقليم كوردستان يوقف الايفادات لأعضائه وموظفيه

2019/10/07 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصدرت رئاسة برلمان اقليم كوردستان قرارا يقضي بإيقاف الايفادات كافة لأعضائها وموظفيها.

وبحسب كتاب صادر عن الرئاسة في تاريخ 2/10/2019 فإنه تقرر ايقاف المصاريف والايفادات للبرلمانيين والموظفين كافة.

واشار الكتاب ان مبالغ الايفادات سيتم تأمينها لموارد مهمة واكثر احتياجا الى حين ان يتم اجراء مراجعة لهذا الموضوع.

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