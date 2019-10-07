انطلاق عملية “إرادة النصر” السادسة لملاحقة الخلايا النائمة لداعش بالمناطق المحررة

2019/10/07 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق انطلاق عملية “إرادة النصر” السادسة لملاحقة خلايا تنظيم داعش الإرهابي في اربعة محاور ومنها قرب كركوك.

وقالت العمليات المشتركة في بيان، إن العملية تهدف لتفتيش وتطهير والقضاء على البؤر الارهابية وتجفيف مصادر الارهاب وإلقاء القبض على المطلوبين قضائيا، مشيرة الى انها اشتملت على أربعة محاور يهدف أولها لتطهير المناطق والقرى شمال وجنوب طريق صينية – حديثة ومناطق عين الفرس والسكريات في صلاح الدين.

وشمل المحوران الثاني والثالث محافظة الانبار لتفتيش المناطق المحصورة بين الضفة الغربية لبحيرة الثرثار ونهر الفرات ومناطق جنوب بحيرة الثرثار وصولا الى نهر الفرات، فيما يهدف المحور الرابع لتفتيش جنوب كركوك لاسيما مناطق وادي خناجر وصولاً الى وادي النفط.

وأضافت العمليات المشتركة، أن جميع القوات العراقية وقوات الحشد الشعبي تشارك في الحملة.

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