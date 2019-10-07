انسحاب قوات اميركية من نقطتين على الحدود السورية التركية

2019/10/07 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انسحبت مجموعتان من القوات الأميركية من نقطتين شمال شرقي سوريا وسط، حيث أكدت قوات سوريا الديمقراطية، في بيان، أن قوة اميركية انسحبت من مناطق الحدود السورية مع تركيا.

الى ذلك أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان انسحاب القوات الأمريكية من مواقع رئيسية في منطقتي رأس العين وتل أبيض.

وكشف مسؤول أميركي عن إبلاغ قوات سوريا الديمقراطية بعدم تدخل قوات بلاده ضد أي هجوم تركي.

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