بـ17 قراراً، حكومة العراق تحاول امتصاص غضب الشارع

2019/10/07 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ متابعة بعد 5 أيام من التظاهرات الدموية، أصدر مجلس الوزراء العراقي حزمة قرارات وصفت “بالمهمة” خلال جلسة استثنائية دعا إليها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، عقدت مساء السبت “استجابة لمطالب المتظاهرين وعموم المواطنين”، وفق ما نشرت وكالة الأنباء العراقية (واع).وشهد العراق أعمال عنف دموية على مدار الأيام الأخيرة، حيث قتل حوالى …

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