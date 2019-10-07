سمير عادل - ماذا وراء هستريا العنف ضد المتظاهرين وكيفية مواجهتها

2019/10/07 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_عادل سيذكر التاريخ ان عادل عبد المهدي بيض صفحة المالكي سواء كان في ميدان الكذب او في ميدان القتل والقمع بأوامر مباشرة من قوات الامن و بشكل غير مباشر بأطلاق العنان للمليشيات في اباحة دماء الناس، وسيذكر التاريخ ايضا ان عادل عبد المهدي اسوء ديكتاتور ولكن بشكله الكاريكتوري لانه اراد ان يتقمص دورا اكبر من دور الكومبارس الذي منح له كي يتحول الى ممثل محترف بقناع وملابس تنكرية يشارك في حفلة عرس الدم.

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