امال الحسين - التجربة الثورية الفيتنامية : تأسيس جيش - الرعب الأبيض بكاو باك لانغ 5

2019/10/07 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #امال_الحسين رأى العدو أنه لم يستطع قطع العلاقة بين الحزب والجماهير، بين الأنوية السرية والدواوير.شدد القمع، بنى المراكز في كل مكان، حاصر السلاسل الجبلية واقتحم الغابات، دافعا السكان المدنيين بالواحات أمام مستعمراته.في الليل، أرسل دوريات لنشر كمائن بملتقيات الوديان.في عز فصل الصيف، لا يتردد دورياته في إحراق الغابات المشبوهة.في يوم من الأيام، كنا محاصرين بين هيران حريق محقق : تم اكتشاف ملجأ قرب واد.عدد كبي......

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