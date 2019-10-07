توديبو يثير القلق في برشلونة

2019/10/07 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لاعبو برشلونة

قال تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، إن الفرنسي جان كلير توديبو، مدافع برشلونة الشاب، أثار حالة من القلق للنادي الكتالوني، عقب مواجهة إشبيلية التي انتهت بفوز البارسا برباعية نظيفة.

وأضافت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن توديبو شارك أمام إشبيلية كلاعب أساسي بجانب جيرارد بيكيه، في ظل غياب كليمنت لينجليت، الذي حصل على بطاقة حمراء في مباراة خيتافي.

وتابعت أن توديبو لم يستطع إنهاء المباراة، حيث طلب التغيير في الدقيقة 74، بعد الشعور بعدم الراحة في العضلات.

ولفتت الصحيفة إلى أن رغم ذلك هناك أمر إيجابي، وهو أن بعض المصادر داخل غرفة خلع الملابس، كشفت أن توديبو انسحب من الملعب بسبب بعض التشنجات ولكن ليس بسبب إصابة.

وختمت بأنه إذا أصبح توديبو جاهزًا، فسيشارك في المباراة المقبلة لبرشلونة أمام إيبار، خاصة بعد تأكد غياب بيكيه عن المباراة للإيقاف بعد حصوله على 5 بطاقات صفراء.

المصدر: كووورة

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