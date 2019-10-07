تدمير مزارات الايزيديين وانتهاك حقوق اتباع الديانات في عفرين المحتلة

2019/10/07 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ بغداد استنكرت هيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق ما تقوم به تركيا والفصائل المتطرفة من انتهاكات وجرائم بحق سكان مدينة عفرين .وقالت الهيئة في بيان صحفي تلقت ايزيدي 24 نسخة منه انه، في ظل الاحتلال التركي للاراضي السورية، ترتكب جرائم شنيعة وانتهاكات لا أنسانية ممنهجة في اقليم عفرين، …

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