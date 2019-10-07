سفين دزيي: حكومة إقليم كردستان تدعم خطوات عبد المهدي لتجاوز الازمة الحالية

2019/10/07 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كردستان سفين دزيي، دعم حكومة الاقليم لحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقال دزيي في تصريح إن الاقليم يساند عبد المهدي في تهدئة الاوضاع ويؤيد خطواته في تجاوز الازمة الحالية، لافتا الى انه من غير الممكن ان تحميل رئيس مجلس الوزراء مسؤولية خمسة عشر عاما من المشاكل والاخطاء التي ارتكبتها الحكومات السابقة.

واوضح ان الشعب عانى من ظروف عصيبة وأن مطالبه مشروعة، داعيا جميع الاطراف الى تكثيف الجهود من اجل تلبية مطالب المتظاهرين من توفير خدمات وتحسين الواقع المعيشي، وايجاد فرص عمل للعاطلين.

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