فيديو.. اسايش اربيل تنشر اعترافات المسؤول عن مجزرة بحق اسرة سورية

2019/10/07 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نشرت "اسايش" اربيل قوات الامن في عاصمة اقليم كوردستان اعتراف المسؤول عن عملية قتل اسرة كوردية من سوريا بدم بارد، بسبب خلافات قيل انها تركزت على مبلغ من المال.وكانت مديرية الامن الاسايش في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان قد اعلنت القاء القبض على احد المتهمين بقتل اسرة سورية مؤلفة من خمسة افراد قضوا رميا بالرصاص قرب قرية "بير رش".والامن الكوردي تمكن بعد وقت قصير من القاء القبض المنفذ الرئيس للجريمة ومعه متهمون اخرون، مشيرا الى ان العقل المدبر للجريمة "فريدون كريم رمضان" من مواليد 1976 ومن سكنة القرية نفسها وقد اعترف بتنفيذ العملية بسلاح نوع "كلاشينكوف".ومنفذ الجريمة على علاقة وطيدة بالاسرة وكان يزورهم بشكل شبه يومي وقد نفذ الجريمة خارج منزل العائلة بعد ان اصطحب افرادها الى المزعة ونفذ عمليته.وفي البدء اقدم المسؤول عن الجريمة بقتل رب الاسرة المدعو (بسام حسين رسول) باطلاق النار عليه، وبعدها قتل زوجة "رسول" المدعوة (سولين محمد نذير)، وبعدها قتل الاطفال الثلاثة وهم (حسين 11 سنوات، وروشكا 7 سنوات، ومحمد 5 سنوات)".

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