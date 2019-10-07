قائد الجيش الايراني: لا ننوي الاعتداء على أي بلد

2019/10/07 | 16:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال القائد العام للجيش الايراني عبدالرحيم موسوي، أن إيران لا تنوي الاعتداء على اي بلد.

وأكد موسوي أن بلاده تسعى لتحقيق الامن والسلام لجميع شعوب المنطقة وتعمل على تحقيق ذلك الهدف باستمرار، لافتا الى ان قوات الجيش والبحرية الايرانية ساهمت بتوفير الامن للخليج واستمرار تدفق الشريان الحيوي لإيران.

واشار موسوي الى ان جهود طهران الاساسية في المنطقة هي محاولة درء المخططات الاجنبية لزعزعة استقرار الخليج.

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