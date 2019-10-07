2019/10/07 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد مجلس القضاء الأعلى، على ضرورة محاسبة المعتدين على المتظاهرين ومقرات القنوات الفضائية.

وأشار المجلس في بيان اصدره، عقب اجتماع لرئيس المجلس مع رئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي، ورئيسي محكمتي استئناف بغداد الرصافة والكرخ، أشار الى اهمية التمييز بين الموقوفين من المتظاهرين السلميين، ومن مارسوا اعمال الشغب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، مبينا ان المجتمعين ناقشوا ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية، بحق المعتدين على المتظاهرين، وتسببوا في استشهاد وإصابة عدد منهم، اضافة الى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين على مقرات القنوات الفضائية، فيما أكد المجتمعون على حق حرية التعبير، وتغطية الإخبار لاطلاع الرأي العام المحلي والدولي على الحقائق كما هي ومن دون تحريف.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء الاعلى يشدد على ضرورة محاسبة المعتدين على المتظاهرين ومقرات القنوات الفضائية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء الاعلى يشدد على ضرورة محاسبة المعتدين على المتظاهرين ومقرات القنوات الفضائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).