ارتفاع غير مسبوق باسعار المواد الأساسية بمحافظة صلاح الدين – تقرير

2019/10/07 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب اهالي محافظة صلاح الدين الحكومة المحلية والجهات الامنية بالتدخل وضرب المغرضين ومن يحاول استغلال الاوضاع لتحقيق مكاسب ومنافع شخصية سيما بعد ان شهدت اسواق المحافظة ارتفاعا غير مسبوق بأسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية .

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