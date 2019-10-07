2019/10/07 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية المتابعة: الاتفاق مع متظاهري الشطرة في ذي قار على إنهاء التظاهرات بعد التفاوض معهم ونقل طلباتهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/07 | 17:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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