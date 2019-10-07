بشير الحامدي - عمّا كشفت انتخابات 6 أكتوبر 2019 البرلمانية في تونس

2019/10/07 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #بشير_الحامدي عمّا كشفت انتخابات 6 أكتوبر 2019 البرلمانية في تونسهل يمكن القول أن مهمة ترميم النظام والتي بدأت بهيئة بن عاشور واستمرت بحكم الترويكا ثم بحكومات الوفاق بعد انتخابات 2014 قد انتهت بما كشفت عنه الانتخابات البرلمانية يوم أمس إلى المأزق الذي ظل يتأجل ويتأجل بفعل جرعات الإنعاش التي تلاقاها طيلة كل هذه السنوات؟ هذا الأمر أصبح شبه مؤكد فالنواة الصلبة لمشروع الترميم حركة النهضة والذي وجد صدى له لد......

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