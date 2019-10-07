الحكومة العراقية تقر باستخدام «القوة المفرطة» في احتجاجات مدينة الصدر

2019/10/07 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق اعترفت القيادة العسكرية العراقية، اليوم الإثنين بـ«استخدام مفرط للقوة» خلال مواجهات مع محتجين في مدينة #الصدر شرق #بغداد، ليلة أمس الأحد، أسفرت عن مقتل 13 شخصاً، بحسب […]

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