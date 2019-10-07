2019/10/07 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- اكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي على اهمية تطوير العلاقات بين العراق وروسيا في كافة المجالات.

وجاء ذلك، اليوم الاثنين، خلال استقبال عبد المهدي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والوفد المرافق في بغداد.

وضم الوفد عددا من المسؤولين في الخارجية الروسية ومدراء وممثلي عدد من كبريات شركات النفط والغاز، والسفير الروسي في بغداد .

وبحسب بيان لمكتب رئيس الحكومة العراقية فإنه جرى بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات السياسية والأمنية الاقتصادية والعلمية، وتبادل وجهات التظر حول الأوضاع في المنطقة .

واكد عبد المهدي على رغبة العراق بتطوير العلاقات مع روسيا على الصعد كافة.

واستعرض عبد المهدي الأوضاع الأمنية في اعقاب التظاهرات التي جرت خلال الايام الماضية ، وأكد إستمرار الحكومة بالإستجابة للمطالب المشروعة، مشيرا الى ما رافق التظاهرات من خروج عن طابعها السلمي، والى عودة الأوضاع تدريجيا الى طبيعتها في بغداد والمحافظات.

وأكد ان الاقتصاد العراقي عانى طويلا من العقوبات الاقتصادية اضافة الى الحروب والدمار وقال "نريد استخدام مواردنا وانتاجنا ومصانعنا ونشجع الاستثمارات في العراق" بحسب البيان.

من جهته عبر لافروف عن رغبة بلاده في تطوير وزيادة وحضور الشركات الروسية في الإعمار والاستثمار في مجالات النفط والغاز وتحديث مشاريع الطاقة الكهربائية، وتسهيل التبادل التجاري، وتفعيل عمل اللجنة العليا المشتركة في ضوء المباحثات الجارية بين المسؤولين في البلدين .

وأعرب وزير الخارجية الروسي عن التزام روسيا التام بدعم القوات المسلحة العراقية واستمرار التعاون في الحرب ضد داعش ودعم مركز بغداد لتبادل المعلومات ، والتنسيق حول مختلف القضايا في المنطقة .

سوار أحمد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي يؤكد رغبة العراق بتطوير العلاقات مع روسيا على كافة الصعد) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي يؤكد رغبة العراق بتطوير العلاقات مع روسيا على كافة الصعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).