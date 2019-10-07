وفد من حكومة اقليم كوردستان يزور العاصمة بغداد

2019/10/07 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ يزور وفد من حكومة اقليم كوردستان يوم غد الثلاثاء العاصمة العراقية بغداد.وبحسب بيان لوزارة التخطيط في حكومة اقليم كوردستان، "من المقرر ان يكون وفد من الوزارة ان يزور بغداد للاجتماع مع مسؤولين في العاصمة العراقية.ولم يخض البيان بمزيد من التفاصيل.وسبق ان أصدر رئيس وزراء إقليم كوردستان قراراً بتكليف وزير الإقليم خالد شواني بإدارة ملف الحوار بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية.واتفقت الحكومة الاتحادية مع حكومة الإقليم، خلال الفترة الماضية، على وضع آليات عملية لبحث تفاصيل الملفات العالقة، عبر تشكيل لجان فنية من الوزارات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا المشتركة.وتعتبر ملفات المناطق المتنازع عليها، والقضايا المالية والموازنة، والنفط والغاز، من أبرز المسائل العالقة بين الجانبين.وفي يوليو/ تموز الماضي، زار بارزاني بغداد على رأس وفد حكومي رفيع، والتقى الرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومة والبرلمان)، في زيارة وصفها بـ"الإيجابية".

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