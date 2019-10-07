2019/10/07 | 18:05

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عاجل | الأمين العام لمجلس الوزراء يعلن تعيين 1344 من حملة الشهادات العليا تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء

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