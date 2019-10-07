صباح كنجي - الاحتجاجات في العراق.. معلومات وانطباعات ميدانية..

2019/10/07 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صباح_كنجي تواصلت في عدة دول ومن اوربية..المظاهرات الداعمة لحركة الاحتجاجات الثورية في العراق..التي يمكن اعتبارها اهم حدث في التاريخ العراقي المعاصر..لكونها تشكل هبة جماهيرية الهدف منها التخلص من الاوضاع المبتذلة في العراق..التي يجسدها نظام المحاصصة الذي كرسته الانتخابات المزورة الأخيرة..وجاء بشلة من الحرامية واللصوص لدست السلطة..مدعومة ببرلمان صوري يعشش في صفوفه ممثلوا الأحزاب والمنظمات الفاسدة باستثن......

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