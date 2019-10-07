عبد السلام أديب - الركود الاقتصادي العالمي بين الهجوم البرجوازي وردود فعل البروليتاريا

2019/10/07 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_السلام_أديب من يتتبع اخبار الاقتصاد الدولي اليوم، سيلاحظ اجماع المراقبين على ان العالم مشرف على ازمة اقتصادية ومالية اعنف من أزمة 2008التي دامت الى غاية 2014.فما هي أبرز مؤشرات هذا الركود القادم؟ وما هي دلالاته دوليا ومحليا؟ ومعلوم أنه بالموازاة مع كل انفجار للأزمات الاقتصادية الدورية لنمط الإنتاج الرأسمالي، تشحذ الطبقة الرأسمالية سكاكينها، لكي تنقل كامل آثار الأزمة على كاهل الطبقة العاملة، فتتفاقم نتيجة لذل......

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