عدلي محمد احمد - الكارثه المائيه في لحظتها الراهنه

2019/10/07 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عدلي_محمد_احمد شهد سد النهضه الاثيوبي , ومنذ بداية اكتوبر تدفق مياه النيل من الفتحه العليا في وسط السد الي مصر والسودان, مشكلا في اللحظه بحيره متزايده من المياه بطول 10كم , وبما قيمته مليارونصف من المياه حتي هذا التاريخ المشار اليه , وهي كمية المياه التي لا ينتظر زيادتها هذا العام المائي الذي سينتهي في ديسمبر المقبل الا في حدود ال 12 مليار متر مكعب, وهي قيمة تصريف النيل الازرق خلال شهور اكتوبر7468 ونوفمبر2426 ود......

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