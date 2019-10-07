بارزاني وعلاوي يصدران بيانا مشتركا حول المستجدات العراقية

2019/10/07 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- اصدر رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني و رئيس الإئتلاف الوطني العراقي اياد علاوي بيانا مشتركا بخصوص المستجدات في الساحة العراقية.

وجاء ذلك، اليوم الاثنين، خلال استقبال بارزاني لعلاوي في اربيل .

وتناول الاجتماع مستجدات الاوضاع السياسية في العراق والاحداث التي جرت مؤخرا خصوصا الاحتجاجات الشعبية في بغداد ومناطق عراقية اخرى وما شابها من اعمال عنف ووقوع ضحايا.

خلال الإجتماع جرى بإسهاب، بحث الأوضاع السياسية في العراق والمستجدات والمتغيرات الآنية، والأحداث والتوترات الأخيرة في بغداد وبعض المحافظات الاخرى، وقد إتفق الجانبان على مايلي :

أولاً: لايمكن القبول بأي تغيير في العملية السياسية خارج السياقات والأطر الدستورية والاليات الديمقراطية.

ثانياً: نؤكد دعمنا ومساندتنا الكاملة للحكومة الحالية برئاسة الدكتور عادل عبد المهدي، كما ندعو الحكومة الى بذل اقصى الجهود لضمان الإستقرار والسيطرة على الأوضاع ومحاسبة الفاسدين والمتسببين بأراقة دماء الأبرياء.

ثالثاً : ندعوا الى الحفاظ على سلامة وصون كرامة مكونات الشعب العراقي بكافة اطيافه، وسوف نتعاون فيما بيننا في جميع المناحي.

رابعاً: نتقدم بالتعازي والمواسات الى ذوي الضحايا المغدورين في الأحداث الأخيرة، كما نتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، نؤكد على دعوتنا للحكومة العراقية الى الإهتمام والرعاية التامة بالضحايا والجرحى وتعويض المتضررين.

سوار أحمد

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