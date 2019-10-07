تركيا تستهدف مسؤولة كبيرة في حزب العمال الكردستاني شمال العراق

2019/10/07 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن الجيش التركي شن غارة جوية على مواقع لحزب العمال الكردستاني شمال العراق.

وافادت وكالة الاناضول أن الغارة استهدفت مسؤولة الكادر النسائي في حزب العمال الكردستاني بشكل مباشر وتدعى أيفر كوردو، في عملية جوية بمنطقة جبال قنديل شمالي العراق، يوم الثالث عشر من شهر أيلول الماضي بناء على معلومات استخباراتية، حصل عليها جهاز الاستخبارات التركي.

يشار إلى أن كوردو، الملاحقة بنشرة حمراء، انضمت لحزب العمال أواخر الثمانينات، وتدربت على يد زعيم المنظمة عبدالله أوجلان من الناحيتين السياسية والعسكرية في سوريا ولبنان، وكانت ضمن نواة الكادر النسائي للمنظمة.

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