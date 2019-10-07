حكومة كوردستان: عازمون على توفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين

2019/10/07 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اشرف رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، على اجتماع للمجلس الأعلى للاستثمار بحضور نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني.

في الاجتماع، عرض رئيس هيئة الاستثمار محمد شكري تقريراً مفصلاً عن الاستثمار والمعوقات التي تعترضه وسبل تطويره.

وسلط رئيس الحكومة الضوء على الآلية المتبعة في الوقت الراهن للاستثمار، مشدداً على ضرورة إعادة النظر بها انسجاماً مع أولويات إقليم كوردستان ومتطلباته.

وقال "عازمون على توفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين المحليين والأجانب، لبناء مشاريع تحقق المصلحة العامة".

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