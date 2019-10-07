دلور ميقري - ليلى والذئاب: تتمة الفصل الثالث

2019/10/07 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري 4تذكُر ليلو مناسبةَ ميلادها، لأنها اتفقت مع سنة " السيل الكبير "، مثلما أكّدت لها عمّتها.في ربيع العام الموالي لبلوغها العاشرة، شنت السماء هجوماً مماثلاً، حين فتحت شدقها على موجات متصلة من الأمطار طالت لنحو يوم وليلة.في الصباح، جرى نهرٌ آخر في الحارة، موازٍ تقريباً لنهر يزيد.هذا الأخير، لم يتحمل مجراه الضيق حجمَ السيل، ففاض من جهة ضفته السفلى ليغمر هكذا بساتين الحارة.ولكن خسائر الصوالحة، ا......

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