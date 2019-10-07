سعود سالم - والتر بنيامين وتجربة الحشيش

2019/10/07 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعود_سالم المفكّر والناقد الألماني والتر بينيامين WBenjamin (١-;-٨-;-٩-;-٢-;-١-;-٩-;-٤-;-٠-;-) أحد أهم مفكري القرن العشرين متخصص في الأدب والنقد والتجربة الجمالية الحديثة، كان بدوره مهتما بتجربة الحشيش والأفيون وتأثيرهما على الخيال وتغيير الإدراك الحسي والجمالي.دمج في نقده العلم الإجتماعي والثقافي، المادية التاريخية المستقاة من ثقافته الماركسية والمثالية الألمانية والأفكار الصوفية ا......

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