سيناتور يهاجم ترامب: التخلي عن الكورد وصمة على شرف امريكا

2019/10/07 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعا السيناتور ليندسي غراهام الجمهوري، المقرب جداً من الرئيس الأميركي، اليوم الاثنين، دونالد ترامب إلى "العودة عن قراره" بسحب القوات الأميركية من شمال سوريا، معتبراً أن هذا الخيار "ينطوي على كارثة".

وقال السيناتور الجمهوري في تغريدة "إذا طبقت هذه الخطة التي تمهد الطريق أمام هجوم عسكري تركي ضد الكورد فسأقدم مشروع قرار إلى مجلس الشيوخ يطلب أن نعود عن هذا القرار.



أتوقع أن يلقى دعماً واسعاً من قبل الحزبين".

وحذر السيناتور من أن قرار ترامب "يضمن عودة تنظيم داعش، كما أن التخلي عن الكورد سيكون وصمة على شرف أميركا".

وكان ترامب قال في وقت سابق، إنه يريد ترك أطراف النزاع "تحل الوضع" بنفسها.

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