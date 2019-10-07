2019/10/07 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، القبض على متورط بالرمي على المتظاهرين.

وقالت الخلية في بيان ورد لشفق نيوز ان "قطعات عمليات الفرات الأوسط في محافظة بابل وبجهد امني استخباري متميز، وحرصا منها على حماية المتظاهرين، ألقت القبض على أحد المتورطين بالرمي على المتظاهرين".

واقتحم محتجون غاضبون في محافظة بابل، يوم الاربعاء، مبنى مجلس المحافظة.

وشهدت بغداد والبصرة وميسان وذي قار وكركوك والديوانية تظاهرات حاشدة، احتجاجاً على تردي الاوضاع المعاشية والخدمية وارتفاع نسبة البطالة والفساد.

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