إيران تلغي تأشيرات دخول العراقيين إلى أراضيها لمدة شهرين

2019/10/07 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية اليوم الاثنين، إن طهران قررت إلغاء تأشيرة دخول الأراضي الإيرانية للعراقيين، لمدة شهرين، بدءًا من الـ 24 من أكتوبر الجاري.

ويأتي القرار الإيراني وفقًا لبيان أصدرته السفارة الإيرانية في بغداد ردًّا على إجراء مماثل للعراق لصالح الرعايا الإيرانيين.

وبموجب القرار فإنه يحق للمواطنين العراقيين زيارة إيران في هذه الفترة، دون الحاجة إلى أخذ تأشيرة من ممثليات السلطات الإيرانية في العراق.

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