إحالة ضباط للتحقيق بتهمة استخدام ”القوة المفرطة“ ضد متظاهرين

2019/10/07 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد

أحالت وزارة الدفاع العراقية، يوم الاثنين، ضباطًا إلى التحقيق، بتهمة استخدام القوة المفرطة بحق المتظاهرين في الاحتجاجات الشعبية المتواصلة منذ نحو أسبوع.

وأوضحت قيادة العمليات المشتركة في الجيش (تابعة للدفاع)، في بيان اطلعت عليه الأناضول، أنه ”تم إحالة الآمرين والضباط الذين استخدموا القوة المفرطة ضد المتظاهرين إلى التحقيق فورًا“.

وحتى الأحد، زعمت السلطات الأمنية أن ”قناصة مجهولين“ يقفون وراء قتل المتظاهرين في البلاد.

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