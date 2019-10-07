2019/10/07 | 19:29

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عودة الانترنت جزئيا الى العراق

بغداد اليوم _ بغداد

أعلن مصرف الرافدين ، اليوم السبت ، المباشرة بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر تشرين الأول .

وقال المصرف في بيان تلقت ( بغداد اليوم ) نسخة منه إن " يدعو المواطنين للتوجه لأقرب منفذ لاستلام رواتبهم عب

بغداد اليوم

بغداد اليوم

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