2019/10/07 | 19:29
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عودة الانترنت جزئيا الى العراق
بغداد اليوم _ بغداد
أعلن مصرف الرافدين ، اليوم السبت ، المباشرة بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر تشرين الأول .
وقال المصرف في بيان تلقت ( بغداد اليوم ) نسخة منه إن " يدعو المواطنين للتوجه لأقرب منفذ لاستلام رواتبهم عب
بغداد اليوم
بغداد اليوم
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
عودة الانترنت جزئيا الى العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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